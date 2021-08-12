Yaylanın Sultanları izleyenleri mest etti! O görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Olimpiyatlar bitti ancak ülkemizdeki spor sevgisi ise son bulmuyor. Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında yaylada kurdukları fileyle voleybol maçları oynayan bölge sakinlerinin videosu sosyal medyada gündem oldu. Oldukça çekişmeli geçtiği görülen maçın videosu 10 milyondan fazla kez izlendi.

2 BİN 229 METRE YÜKSEKLİKTE

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Kirazlık köyüne bağlı, denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan yaylasında gençler kendi imkanlarıyla direk ve file hazırlayarak boş vakitlerinde ve havanın yağmurlu olmadığı günlerde voleybol oynuyor. Çok eğlendiklerini ve bunu her gün yaptıklarını söyleyen gençler bu alanda devam etmek istediklerini dile getiriyor.

10 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Sabahları erken saatlerde uyanan ve hayvancılıkla ilgilenen gençler sonrasında boş vakitlerinde hemen sahaya gidiyor. Yaylada yaşayan yaşlılar ise kıran kırana geçen bu maçlarda seyirci rolünü üstleniyor Profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına oynayan gençlerin videosunun sosyal medyada 10 milyondan fazla izlenmesi dikkatleri üzerlerine çekti.

VOLEYBOL SAHASI İSTİYORLAR

Kendi imkanlarıyla saha oluşturan, Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün file desteği almayı başaran voleybol sevdalısı kızlar, kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan yaylalarına voleybol sahası yapılmasını istedi istedi.

Yaylanın Sultanlarından Sevim Turan üniversiteye hazırlandığını söyleyerek "Şuan yaylada ikamet ediyoruz. 3-4 ay kadar buradayız. Kendi imkanlarımızla bir file yaptık. Sonra sağolsun Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bize yardımcı oldular, file gönderdiler. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak voleybolda devam etmek istiyoruz. Biz Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz" dedi.

İşte Yaylanın Sultanlarının çok konuşulan videosu: