Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesi sıcaklıkların artması ile KKKA endişe vermeye başladı. Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

YAYINLAMA
Google News
Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artması ile özellikle orta Anadolu da çok sık görülen KKKA hastalığı tehlike arz etmeye başladı. geçen yıllarda bir çok kişiyi kaybettiğimiz tehlikeli hastalıktan bu yılda ölüm haberleri gelmeye başladı.

Yaz geldi KKK 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANEDE DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

geçen günlerden Gümüşhaneden gelen ölüm haberi sonrası bir ölüm haberide sivastan geldi.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.

Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

Doğu Karadeniz’de havaların soğuk olmasına rağmen KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtıDoğu Karadeniz’de havaların soğuk olmasına rağmen KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtı

Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ormana kurulan Fotokapanlara yansıyan görüntüler belgeseli aratmadı
Ormana kurulan Fotokapanlara yansıyan görüntüler belgeseli aratmadı
Kötü hava şartları onlar için engel değil, Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması
Kötü hava şartları onlar için engel değil, Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması
Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!
Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
Son Haberler
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor
Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Çok Okunanlar
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok
HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!