Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artması ile özellikle orta Anadolu da çok sık görülen KKKA hastalığı tehlike arz etmeye başladı. geçen yıllarda bir çok kişiyi kaybettiğimiz tehlikeli hastalıktan bu yılda ölüm haberleri gelmeye başladı.
GÜMÜŞHANEDE DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
geçen günlerden Gümüşhaneden gelen ölüm haberi sonrası bir ölüm haberide sivastan geldi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.
Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.
İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.
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KAYNAK: AA