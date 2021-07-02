Yaz geldi, yasaklar kalktı, doğa özlemi sona erdi! Vatandaşlar doğa yürüyüşleri ile nefes aldı

Yaz ayının gelmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini yeşil alanlara atmaya başladı. Sıcak havaları fırsat bilen ve yeşil alanlarda hem serinlemek hem de stres atmak isteyen vatandaşlar, özledikleri doğa ile hasret gidermek istiyor.

15 KİLOMETRELİK PARKUR

Pendik Belediyesi vatandaşların her gün hareket ederek sağlıklı yaşaması adına yürüttüğü sportif faaliyetlere devam ediyor. Sportif etkinliklerinden bir diğeri bugün başladı. 3 Temmuz’a kadar sürecek etkinliğe18-45 yaş arası herkes katılabiliyor.

Doğa Yürüyüşü etkinliğinde doğanın içerisinde, yeşilliklerin arasında yürüyüş keyfi yaşanıyor. Darlık Barajı Yürüyüş Parkurunda gerçekleştirilen etkinlikte 15 km’lik parkur kat ediliyor. Etkinlik alanına yine belediye ekipleri aracılığıyla Atatürk Kültür Merkezi önünden kalkan servislerle gidiliyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe sınırlı kontenjan sebebiyle katılamayan yürüyüşçüler, ileride düzenlenecek yürüyüşe katılabiliyor.

Doğa Yürüyüşü kayıtları Pendik Belediyesi Android veya İOS uygulaması üzerinden cep telefonlarına indirilerek yapılıyor. Uygulama indirildikten sonra Doğa Yürüyüşü sekmesinden kayıt olunabiliyor.