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Yaz sezonunun gözdesi butik turlar

2021 yılı pandemide değişen turizm dinamiklerine bir yenisi eklenmeye başladı. Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller'in Bu sezonun gözdesi butik turlara yönelimin arttığını söylüyor.

Yaz sezonunun gözdesi butik turlar

Pandemi ile birlikte bir çok alışkanlığımız değişti. Kalabalık şekilde bir araya geldiğimiz sevdiklerimiz, arkadaşlarımız ile aynı ortamda vakit geçirme sürelerimiz kısaldı. Yazın gelmesi ile birlikte farklı yerler görmek, kafa dağıtmak için tatile çıkma isteğimiz arttı. Turizm sektörü de bu açıdan müşterilere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. 

Yaz sezonunun açılması ile birlikte müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çeken Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, turizm sektörünü müşteri memnuniyetini oranımızda sektör ortalaması endeks değerinin de üzerine çıkarak yüzde 84.05’lik değer kazanarak turizm müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirketler arasında yerini aldığını belirtti.

Yaz sezonunun gözdesi butik turlar

BUTİK TURLAR RÖVANŞTA

Açılan yaz sezonu ile birlikte, müşterilere bir çok olanak sunuluyor. Pandemi ile birlikte seyahat etme yönelimlerinin de değiştiğini söyleyen Oktay Temeller, Butik seyahatlerin daha rövanşta olduğunu vurguladı. Grup olarak çıkılan tatillerin yerini yalnız başına çıkma isteği yer almaya başladı. Kalabalık şekilde çıkılan tatillerin eskisi kadar tercih edilmediğini söyledi.

Yaz sezonunun gözdesi butik turlar

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Temeller, müşteri memnuniyetine önem verdiğinin altını çizerken, bu süreçte tatilcilerin tercihlerini dikkate alarak ona göre bir yol izleyeceklerini belirtti. Pandemiden sonrada değişen ve gelişen yeniliklerin takibinde olacağını, müşterilere en iyisin sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Tüm ürünlerinin müşteriler için satışa hazır hale getirdik. Sistemi geliştirerek online satışlarda daha hızlı hareket etmeye çalışarak rezervasyon işlemlerini canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaz sezonunun gözdesi butik turlar

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