Yazar Ergün Poyraz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında

Ergenekon kumpas mağdurlarından yazar Ergün Poyraz'ın, evinin önünde uğradığı saldırının altından Kuşadası Belediyesi'ndeki "ihale yolsuzluğuna" iddialarına kadar uzanan organize bir yapı çıktı. Saldırıda ağır yaralanan Ergün Poyraz, yoğun bakıma alındı. Saldırının ardından kaçan üç saldırgan Aydın polisi tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin gece boyu yaptığı operasyonlarla 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

İHBAR MEKTUBU GÖNDERDİ

Ergun Poyraz'ın ihbar mektubuna konu ettiği Kuşadası Belediyesi'nden son 17 ihalenin 15'ini alan Turan Bagı'nın sahibi olduğu ZBT adlı inşaat firmasıydı. Bu şirketin PKK ile de ilişkili olduğu Kuşadası'nda dilden dile dolaşan bir iddiaydı. Ergün Poyraz da önceki gün Kuşadası belediyesine bu konuyla ilgili bir ihbar mektubu gönderdi.

Mektupta şirketin hem örgütle bağlantısının olduğunu hem de büyük bir yolsuzluk ile ilgili iddialarını paylaştı. Ergün Poyraz’ın dikkati çektiği ihalede belediye şirketten 750 bin ton mıcır taş alırken bu miktarın Kuşadası için çok çok büyük bir alım olduğu belirtildi.

İHBARI SIZDI

Ergün Poyraz'ın bu ihbar mektubu, saatler sonra inşaat şirketine sızmıştı.

Polisin tespitlerine göre şirkette çalıştığı belirtilen üç kişi Ergün Poyraz’ın evinin önüne geldi. Poyraz’ın kapısını çalan üç saldırgan “Yanlışlıkla arabanıza çarptık aşağı iner misiniz” diyerek Ergün Poyraz’ı evinden çıkardı. Evinin önünde Poyraz’ı darp eden üç saldırgan, üzerinden arabayla geçti.

Ağır yaralanan Ergün Poyraz yoğun bakıma kaldırıldı, hayati tehlikeyi henüz atlatamadı.

Aydın İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çok kısa süre içinde saldırganların kimliğini belirledi.

ZBT inşaat şirketinin sahibi Turan Bagı, Zana Bagı ile şöför Vural Çelik yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. 3 kişi otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim, şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz" dedi.