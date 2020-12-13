Yazar İsmail Kazdal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

İslam dini, dinin getirmiş olduğu rejimler ve demokratik haklar üzerine çeşitli çalışmalara imza atarak ün kazanmış önemli isimlerden Yazar İsmail Kazdal, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Sevenlerini yasa boğan Kazdal'ın vefat haberi üzerine arama motorlarında Yazar İsmail Kazddal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

YAZAR İSMAİL KAZDAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

85 yaşında hayata veda eden ünlü yazar İsmail Kazdal, 1935 yılında Gürcistan'ın Batum kentinde dünyaya geldi. 1951 yılında Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Kazdal, daha çok Zafer Karib takma adını kullandı. Büyük Doğu (1963-65) ve Hilal dergilerinde (1964-69) idare müdürü olarak çalıştı. Sonraki yıllarda Kazdal ve İhya yayınlarını yönetti.

Makale ve yazı dizilerini Büyük Doğu (1963 ve 1965’te müstear imza ile), Hilal (1964-69, kendi adı ve müstear imza kullanarak), Yeni İstanbul (1962), Yeni İstiklâl (1964), Bugün (1971-72), Zaman (1972), Yeni Devir ve Millî Gazete (1973-74) dergi ve gazetelerinde yayımladı.

ESERLERİ

İslâm Büyüklerine Göre İçtimai Yapı (1970),

Bir İhtar (1970),

Kıbrıs Meselesi ve Beynelmilel Güçler (Zafer Karib imzasıyla 1974),

Yeni Devrin Eşiğinde MSP (Zafer Karib imzasıyla, 1976),

Çağdaş Truva Atı Demokrasi (1980),

Hak-Batıl Savaşının Tarihi Serüveni (1986),

Para İmparatorluğu (1989),

Adım Adım Sülük Operasyonu (1991),

Laiklik Devrini Kapamıştır (1992),

Siyasî İktidar ve Özal Devri (1993),

Kur’ân’la Birlikte Düşünmek (1996),

Serencam (2004).

İSMAİL KAZDAL NEDEN ÖLDÜ?

Uzun bir süredir tedavi gördüğü bilinen Yazar İsmail Kazdal'ın 85 yaşında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kanser tedavisine bağlı olarak çoklu organ yetmezliği yaşayan Kazdal'ın cenaze merasimine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.