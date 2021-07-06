Yazı değerlendirmenin en güzel yolu! Sanat Akademisi'nde yaz kursları başlıyor

Yaz mevsiminde tatile çıkamayacak olanlar için mükemmel bir fırsat var. Bu süreyi kurslarla değerlendirebilirsiniz. Pendik Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları başlıyor. Katılımcılar gitar, ebru, fotoğrafçılık ve resim kurslarında yaz boyunca eğitim alacak ve boş vaktini değerlendirecek.

KATILIMCILARA KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İMKANI

Vatandaşlar kurslara kayıt olarak kendilerini geliştirerek vakit geçirebilecek. Kurslar arasında fotoğrafçılık, resim, gitar ve ebru yer alıyor. Kurslar sınırlı kontenjanlı sınıflarda hijyen önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecek. 18 yaş altı öğrenciler kurslardan ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin Pendik Belediyesi internet sitelerine giriş yapmaları gerekiyor. Öte yandan duyuruda gerçekleştirilen bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı;

1-Kursiyerin, kurs için ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği araç-gereç ve kişisel materyaller kursiyer tarafından temin edilecektir.

2-Kurslarımız kontenjanla sınırlıdır. Kontenjanı dolan kurs kayda kapatılacaktır.

3- Kayıtlarımız ön kayıt niteliğinde olup mülakatlar sonucunda kesin kayıt listeleri belirlenecektir. Ön kayıt yaptıran kursiyer adaylarımız kesin kayıt için mülakata çağırılacaktır.

4- Eğitimlerimiz Covid-19 tebdirleri göz önünde tutularak seyreltilmiş yüzyüze eğitim şeklinde olacaktır.

5-Kurslarımız18 yaş altı öğrencilere ücretsiz olup,18 yaş üzeri vatandaşlarımıza aylık 40TL’dir.