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  3. Yazıcıoğlu'na sosyal medyada hakaret edince, gözaltına alındı

Yazıcıoğlu'na sosyal medyada hakaret edince, gözaltına alındı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişiliğini hedef alan, hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Yazıcıoğlu'na sosyal medyada hakaret edince, gözaltına alındı

Büyük Birlik Partisinden (BBP) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir kişinin sosyal medya hesabından merhum Yazıcıoğlu'nun manevi kişiliğini hedef alan paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımın, Yazıcıoğlu ailesi ve yakınlarıyla BBP camiasını incittiği ifade edilen açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuyu yetkililere iletmesi üzerine, paylaşımda bulunan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, konunun BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan tarafından takip edildiği bildirildi.

Öte yandan paylaşımla ilgili Yazıcıoğlu ailesinin de şikayetçi olduğu öğrenildi. 

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