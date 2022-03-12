Yazılı Emir ne demek, TDK'ya göre Yazılı Emir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yazılı emir ne demek? Yazılı emir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yazılı emir kelimesi. Peki yazılı emir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yazılı emir nedir, yazılı emir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAZILI EMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yazılı emir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yazılı emir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanmış biçimi

