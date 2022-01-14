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Yazılı Hukuk ne demek, TDK'ya göre Yazılı Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yazılı Hukuk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yazılı Hukuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yazılı Hukuk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yazılı Hukuk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yazılı Hukuk ne demek, TDK'ya göre Yazılı Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yazılı hukuk ne demek? Yazılı hukuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yazılı hukuk kelimesi. Peki yazılı hukuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yazılı hukuk nedir, yazılı hukuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

YAZILI HUKUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yazılı hukuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yazılı hukuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk

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