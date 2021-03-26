Yazılım Destek Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Destek Uzmanı Maaşları, İş İlanları

Yazılım Destek Uzmanı görev tanımı nedir, Yazılım Destek Uzmanı ne iş yapar, Yazılım Destek Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yazılım Destek Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yazılım Destek Uzmanı bilgisayar yazılımları ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla ilişim desteği sunan ve yazılım uygulamalarının kullanımı üzerine eğitim veren kişidir.

Yazılım Destek Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Destek Uzmanı Maaşları

Yazılım Destek Uzmanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Yazılım Destek Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Destek Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yazılım Destek Uzmanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Yazılım Destek Uzmanı Ne İş Yapar?

Yazılım Destek Uzman; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım destek sistemini planlayan, aday kullanıcılara yazılım hakkında bilgilendirme yapan, kullanıcılara yazılım kullanım ve uygulama eğitimi veren, yazılımı uygulamaya alan, yazılım kullanım desteği veren, destek sistemlerini iyileştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır. işlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir.

Yazılım Destek Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek grupları ana grubun içerisinde yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri meslek grubu içerisindedir.

Yazılım Destek Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yazılım Destek Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3512.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Yazılım Destek Uzmanı maaşlarına ek sizlerde Yazılım Destek Uzmanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.