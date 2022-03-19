Yazır isminin anlamı nedir, Yazır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yazır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yazır ismi ne demek, Yazır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yazır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yazır İsminin anlamı nedir? TDK Yazır anlamı:

Yazır isminin anlamı Türk Dil Kurumunda Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı olarak tanımlanmaktadır.

Yazır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yazır ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yazır isminin kökeni:

Yazır ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yazır isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yazır isminin rengi:

Navajo

Yazır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yazır isminin Harf Analizi Nedir ?

Yazır ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Yazır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yazır ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

Z : 29

I : 11

R : 21

= 90 – Yazır İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Yazır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yazır ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yazır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 A: 1 Z: 8 I: 9 R: 9 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Yazır isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!