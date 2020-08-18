YDS ek başvuru 2020 nereden ve nasıl yapılır? YDS ek başvuru ekranı 2020

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak YDS için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin, ''Değerli Adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.'' açıklamasında bulundu. Peki YDS ek başvuru 2020 nereden ve nasıl yapılır? İşte YDS ek başvuru ekranı 2020...

YDS EK BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapabilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 20 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59’a kadar da yapabilir.

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YDS EK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti, 19 Ağustos 2020 tarihinde belli olacak.

Bankaya ödemek isteyenler;

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan YDS ek başvuru'ya tıklayarak orada istenen ücreti 21 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için) bankaya ödenmesi gerekiyor.

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler;

ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından (kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacak.

YDS EK BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YDS ek ücretleri 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak. https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapınız. 'YDS' yazan sınava tıklayınız. 'Başvuru' butonuna basınız. Ardından banka isimleri görüntülenecektir. Bankalardan ücret yatırmak işlemi yapacak olan adaylar mesait bitimine kadar ücretleri yatırmaları gerekiyor.