YDS kaç soru kaç dakika 2020?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarfından her yıl yapılan YDS, bu yıl pandemi nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. 2 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan YDS güncellenen tarihe göre 27 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.

YDS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA 2020?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi ise 150 dakika (2 buçuk saat) 'dır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS'DE HANGİ KONULAR VAR?

– Kelime

– Tense

– Cloze Test

– Cümle Tamamlama

– Çeviri Soruları

– Paragraf Soruları

– Diyalog Tamamlama Soruları

– Yakın Anlamlı Cümle Soruları

– Paragraf Tamamlama Soruları

– Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

YDS KONU DAĞILIMI NASIL ?

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ – 6 Soru)

1 ADJECTIVE

1 ADVERB

1 VERB

1 NOUN

2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ – 9 Soru)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION (6 ÇEVİRİ SORUSU – 3 İNGİLİZCE TÜRKÇE – 3 TÜRKÇE İNGİLİZCE)

43-62. SORULAR READING PASSAGES (TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUYOR TOPLAM 20 SORU)

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)