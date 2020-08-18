YDS sınav yeri değiştirme 2020 ne zaman yapılır? YDS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? Sınav yeri değiştirme ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il genelinde yapılacak olan YDS 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adayların sınav merkezi tercihlerini Ağustos ayında güncelleyebileceklerini duyurdu. Peki YDS sınav yeri değiştirme 2020 ne zaman ve nasıl yapılır? İşte YDS sınav yeri değiştirme ekranı...

YDS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME 2020 NE ZAMAN YAPILIR?

2020-YDS için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. Yine 19-20 Ağustos tarihleri arasında YDS sınav yeri değiştirme işlemleri yapılabilecek.

YDS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Sınava, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 10 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.'' denildi.

YDS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME EKRANI

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS'DE KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.