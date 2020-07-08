Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan YDS bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Güncellenen takvim ile sınavın tarihi 18 Nisan olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen ancak başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru alınacağı duyuruldu. İşte YDS geç başvuru hakkında merak edilenler...

YDS/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2021? SAAT KAÇTA

2021-YDS/1 sınavı başvuruları 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Geç başvuru günü ise 16 Mart 2021 tarihi olarak belirlendi. Adaylar saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

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YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav

ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS GEÇ BAŞVURU HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

YDS geç başvurular sadece 1 gün sürmektedir. Adaylar geç başvurularını ATM'lerden ve ya bankalarda yatıramaz. Sadece elektronik ortamda yatırılacak.

ÖSYM ÖDEME EKRANI

YDS/1 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YDS/1 sınavı 18 Nisan'da saat 10.15'te başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS'DE HANGİ KONULAR VAR?

– Kelime

– Tense

– Cloze Test

– Cümle Tamamlama

– Çeviri Soruları

– Paragraf Soruları

– Diyalog Tamamlama Soruları

– Yakın Anlamlı Cümle Soruları

– Paragraf Tamamlama Soruları

– Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.