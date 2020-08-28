Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YDUS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

13-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YDUS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

SAYISAL BİLGİLER

ÖSYM, YDUS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal bilgileri de paylaştı.

2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler şöyle;

Genel yerleştirme türünden Tercih Yapan Aday Sayısı 145, Kontenjan Sayısı 104, Yerleşen Aday Sayısı *110, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 0 oldu.

Yabancı yerleştirme türünden Tercih Yapan Aday Sayısı da 0, Kontenjan Sayısı 4, Yerleşen Aday Sayısı 0, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 4 olmak üzere toplam Tercih Yapan Aday Sayısı 145 Kontenjan Sayısı 108, Yerleşen Aday Sayısı 110, Boş Kalan Kontenjan Sayısı ise 4 oldu.

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilerde, ''* Danıştay 8 inci Daire’nin 06.11.2017 tarihli ve E. 2017/5939 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama” başlıklı 13/4 üncü maddesinin “…bu durumda da eşitliğin bozulmaması

halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nın mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmesi yönündeki kararı ile yerleştirme yapılmıştır.'' denildi.

SAYISAL BİLGİLER