Yeami Dunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeami Dunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeami Dunia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeami Dunia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yeami Dunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeami Dunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeami Dunia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeami Dunia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeami Dunia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeami Dunia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeami Dunia 16 Aralık 1996 tarihinde Koidu Town şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeami Dunia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balsa Bojovic yapmaktadır. Yeami Dunia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yeami Dunia'nin FK Bokelj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeami Dunia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeami Dunia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yeami Dunia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeami Dunia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Johansen

1 Ocak 2019 yılında East End Lions

1 Şubat 2022 yılında Bo Rangers FC

8 Eylül 2022 yılında FK Bokelj

Yeami Dunia kimdir

Yeami Dunia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeami Dunia şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DV United

Yeami Dunia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 15 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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Yeami Dunia nereli

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