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  3. Yedikule Hastanesinde koronavirüs iddiası! Bakan Koca'dan açıkladı

Yedikule Hastanesinde koronavirüs iddiası! Bakan Koca'dan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin olarak,"Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. " dedi.

Yedikule Hastanesinde koronavirüs iddiası! Bakan Koca'dan açıkladı

Türkiye'nin birçok ilindeki hastanelerde koronavirüs iddiaları ortaya çıkarken, yeni bir iddia Yedikule Hastanesi'nde ortaya çıktı. 

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak,"

"Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.

 

 

 




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