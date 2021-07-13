Yedlin'in menajerinden açıklama! "Galatasaray'da oynamaya odaklandı"

Galatasaray'ın performansından memnu kalmadığı ve transfer sezonunun başlangıcından beri yerine oyuncu baktığı DeAndre Yedlin hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Oyuncunun nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken menajeri Chris Megaloudis'den açıklama geldi.

MLS'E GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Oyuncunun MLS ligi takımlarından Seattle Sounder'a transfer olacağı iddia edilmişti. Menajer Megaloudis bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etti.

SADECE GALATASARAY'DA OYNAMAYA ODAKLANDI

Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarına yanıt veren menajer: "DeAndre sadece Galatasaray'da oynamaya odaklandı” dedi.

Yunan asıllı menajer; “Aksini söyleyen tüm haberler doğru değil. DeAndre, antrenör Fatih Terim ve ekibiyle düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'deki oyununu, teknik direktörün Galatasaray'daki memnuniyetine uyarlamak için çalışıyorlar” dedi.