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  3. Yeğeni tarafından sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti

Yeğeni tarafından sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti

Aksaray’da 62 Hasan Burçak, aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki yeğeni Mehmet B. tarafından yol ortasında silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burçak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan çalışmayla yeri tespit edilen katil zanlısı yeğen Sarıağıl köyünde müstakil bir evde yakalandı.

Yeğeni tarafından sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti

Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, amcasıyla tartışan yeğen Mehmet B. belinden çıkardığı silahla Hasan Burçak'a 3 el ateş etti. Karnına isabet eden bir kurşunla yaralanan Buçak'a ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Görevliler Hasan Burçak'ın bilincini açık tutmaya çalışırken Mehmet B. bir araca binip kaçtı. 

Ağır yaralı olan Hasan B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vuran şüpheli Mehmet B.'yi merkeze bağlı Sarıağıl köyünde müstakil bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

AMCA KATİLİ OLDU

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Burçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet B.'nin polisteki ifadesi sürüyor.

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