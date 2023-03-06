Yeğenini çöp evde ölüme terk etmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı

Bursa'da ablasının oğlunu 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tuttuğu iddiasıyla 27 yılla yargılanan teyze ilk kez hakim karşısına çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Yeğenini çöp evde ölüme terk etmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı

Bursa'da ablasının oğlunu 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tuttuğu iddiasıyla 27 yılla yargılanan teyze ilk kez hakim karşısına çıktı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda, Kamuran Pınar Acar'ın oturduğu apartman dairesini kira borcunu ödemediği gerekçesiyle tahliye eden icra ekipleri çöp evle karşılaşınca belediye ekiplerine haber verdi. Bir gün sonra eve telizliğe gelen belediye temizlik ekipleri evde kilitli tutulan bir odada çöplerin içerisinde bir erkek çocuğu ile karşılaştı. Bitkin saçları ve tırnakları uzamış halde bulunan Cem Muhammed A. isimli erkek çocuğu 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yeğenini çöp evde ölüme terk etmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı

27 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kamuran Pınar Acar, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ve gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşma, eksik evrakın tamamlanması için mayıs ayına ertelenirken, mahkeme heyeti, teyze Kamuran Pınar Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeğenini çöp evde ölüme terk etmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı

Duruşmaya Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kamuran Pınar Acar ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı. Antalya'da bulunan anne Yasemin Acar ise duruşmaya gelmezken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuğun devlet korumasında ve sağlık durumunun iyi olduğu, Bakanlığın davanın takipçisi olduğu belirtildi.

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