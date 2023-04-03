Yegor Knyazev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Knyazev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Knyazev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yegor Knyazev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yegor Knyazev 19 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Князєв Єгор Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yegor Knyazev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yegor Knyazev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Knyazev'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yegor Knyazev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yegor Knyazev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Mayıs 2022 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
30 Haziran 2023 yılında Shakhtar U19
Yegor Knyazev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yegor Knyazev şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Kremin Kremenchuk
Yegor Knyazev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.