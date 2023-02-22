Yegor Tsykalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Tsykalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yegor Tsykalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yegor Tsykalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.