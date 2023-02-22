Yegor Tsykalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Tsykalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Tsykalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yegor Tsykalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yegor Tsykalo 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Цикало Єгор Олександрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yegor Tsykalo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yegor Tsykalo'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yegor Tsykalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yegor Tsykalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kolos II
4 Ağustos 2021 yılında Tatran Rakovnik
20 Ağustos 2021 yılında Horky n. Jiz.
15 Temmuz 2022 yılında Teplice B
1 Ocak 2023 yılında Teplice
10 Ocak 2023 yılında SFC Opava
30 Haziran 2023 yılında Teplice
Yegor Tsykalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yegor Tsykalo şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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