Yeis ne demek, TDK'ya göre Yeis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeis ne demek? Yeis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yeis kelimesi. Peki yeis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yeis nedir, yeis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YEİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yeis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Yeis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre yeis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü



YEİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Seni bu derece derin bir ızdıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir?



YEİS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- yeis duymak

- yeise bürünmek

- yeise kapılmak

