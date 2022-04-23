Yek ne demek, TDK'ya göre Yek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yek ne demek? Yek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yek kelimesi. Peki yek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yek nedir, yek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Yek kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre yek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir, tek



YEK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- yekdiğeri, yeknesak, yekpare, yekvücut, ciharıyek, düyek, hepyek, pencüyek, şeşyek, yeke yek

