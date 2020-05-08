Yekta Kurtuluş'dan dikkat çeken paylaşım: Umarım üzerimizde aşı denemezler

Antalyaspor'un deneyimli futbolcusu Yekta Kurtuluş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs önlemlerinin sürdüğü günlerde sezonun başlaması ile ilgili çalışmalara tepki gösterdi.

Yekta Kurtuluş'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sağlık bakanlığının ve bilim kurulunun sorumluluk kabul etmediği bir ortamda çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir sonraki adım üzerimizde aşı denemek olmaz umarım. Tüm meslektaşlarıma ve bu süreçte görev alacak emekçilere sağlık diliyorum. İyi olan kazansın"

Yekta Kurtuluş'un paylaşımı: