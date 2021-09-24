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Yekvücut ne demek, TDK'ya göre Yekvücut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yekvücut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yekvücut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yekvücut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yekvücut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yekvücut ne demek, TDK'ya göre Yekvücut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yekvücut ne demek? Yekvücut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yekvücut kelimesi. Peki yekvücut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yekvücut nedir, yekvücut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Yekvücut kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Yekvücut kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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YEKVÜCUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yekvücut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Yekvücut kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre yekvücut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hep birlikte

YEKVÜCUT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- yekvücut olmak

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