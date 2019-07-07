Yelda Başaran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELDA BAŞARAN KİMDİR?



Doğum tarihi : 17.Nisan.1984

Yelda Başaran kaç yaşında : 35

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Şarkıcı, Talk-Show Sunucusu, Sporcu

Yelda Başaran doğum yeri : İstanbul

YELDA BAŞARAN BİYOGRAFİSİ



Yelda Başaran, 17 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da müzisyen ve aynı zamanda spor hocası olan bir babanın ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak doğmuştur. İlkokul yıllarında veteriner olma yollarında hayaller kurarken orta okul yıllarında resim yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilince öğretmeninin teşvikiyle gittiği Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bu ona yetmedi sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü de okuyarak mezun oldu.

Hayat tarzım dediği spor hayatına voleybolcu abisinin teşvikiyle 12 yaşında Eczacıbaşı Voleybol takımında profesyonel olarak oynamaya başlayarak adımını attı.

Daha sonra Yelda Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümüne birinci olarak girdi, orada okurken 2003yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışmasında finale kaldı. Yarışmada kusursuz diksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Yelda,"Paparazi" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Sırasıyla KRAL TV' de VJ' lik, Star tv, TGRT’de Çarkı Felek programında hosteslik ve Pazar Yıldızları, Kanal D ekranlarında “Tatil Yolu” adlı programların da sunuculuk yaptı. Bu arada Gülgün Feyman’dan diksiyon dersleri ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Actor Studio Eğitimleri alarak mezun oldu. Akademik kariyerini Haliç Üniversitesi sağlık bilimleri beden eğitimi fakültesi antreman ve hareket bilimleri üzerine master programında sürdürmektedir.

Aynı zamanda antremanlarına devam ederken teknik yeteneği merakı dikkat ve ilgisi antrenörü tarafından keşfedilince hocası tarafından vücut geliştirme federasyonuna yönlendirildi ve sınavlara hazırlandı, sınavlarda başarılı performans çizerek bir eğitmen oldu. Kendi bulduğu egzersiz teknikleri, geliştirdiği değişik metaryellerle, antreman programlarıyla kısa sürede çevresinde onun tercih edilen sportif bir motivasyon danışmanı olmasını sağladı.

Müzisyen bir aileden gelen Yelda BAŞARAN Latin Perküsyon Enstrumanı olan "Timbal" çalıyor.

Reklam filmleri çevirerek ve modellik yaparak şov dünyasına adım attı. Yelda Başaran sunuculuktan şarkıcılığa başarılı bir giriş yaptı.

Müzik dinlemeyi ve özellikle spor yapmayı çok seven Yelda Başaran, Eczacıbaşı voleybol takımında 3 yıl oynamıştır.

2008 yılında Kıbrıs Genç TV ile Cyprus Paparazzi'nin organizasyonluğunda Jasmine Court Hotel'de birincisi düzenlenen "Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması"nın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Yelda Başaran, 2012 yılında hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında zayıflamak isteyenlerin derdine derman olmak için yaptığı "Evdeki Misafir" isimli programıyla büyük beğeni topladı.

Özel Avrupa Şafak Hastaneler Grubunda kadın sağlığı bölümünde Uz. Dr. Güray Tuna’yla birlikte çalışmalarına hamilelikte sportif ve stressiz doğuma hazırlık programı baybe gym projesini gerçekleştirmek üzere devam etmektedir.

Albümleri :

2006 - Şıpsevdi

2008 - Karakolda Biter Bu Aşk

2010 - +1

2011 - Halka

Filmleri :

2008 - Görgüsüzler (TV Dizisi)

2006 - Tutkunum Sana (TV Dizisi)