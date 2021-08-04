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Yelda isminin anlamı nedir, Yelda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yelda ismini Uzun ve siyah şey anlamındadır. Bu içeriğimizde Yelda isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Yelda isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Yelda isminin anlamı nedir, Yelda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yelda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yelda ismi ne demek, Yelda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yelda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yelda İsminin anlamı nedir? TDK Yelda anlamı:

Yelda ismi TDK'da  Yılın en uzun gecesi olarak tanımlanmaktadır.

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Yelda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yelda ismi kuranda geçmemektedir.

Yelda isminin kökeni:

Yelda ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 7313 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

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Yelda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yelda isminin rengi:

Cam Yeşili

Yelda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Yelda isminin Harf Analizi Nedir ?

Yelda ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
Y : Başına buyruk, depresif
E : İletişim, duygusal karışık
L : Sanatsal, naif, yetenekli
D : Üstün güçler, güçlü
A : Öncü, lider, mantıklı

Yelda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yelda ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
Y : 28
E : 6
L : 15
D : 5
A : 1
= 55 – Yelda İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Yelda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yelda ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yelda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
Y: 7   E: 5   L: 3   D: 4   A: 1 = 20
2 +  0 = 2 Kader sayısıdır

Yelda isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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