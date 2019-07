Yelda Reynaud Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELDA REYNAUD KİMDİR?



Doğum tarihi : 17.Ocak.1972

Yelda Reynaud kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Yelda Reynaud doğum yeri : Viyana, Avusturya

YELDA REYNAUD BİYOGRAFİSİ



Yelda Reynaud, 17 Ocak 1972 tarihinde Avusturya, Viyana’da doğmuştur. Ailesi gurbetçi işçi idi. Asıl adı Yelda Kaymakçı’dır. 5 yaşında iken Almanya'ya geçtiler. İlk eğitimini Almanya'da tamamladı.

15 yaşında ailesiyle ilgili problemler yüzünden evden kaçtı İtalya'ya gitti. Burada parasını çaldırdı 12 gün sokaklarda aç dolaştı, sonra bir Amerikalı kadın haline acıdı, doyurdu. Durumu anlattı, her işi yapabileceğini söyledi ve o da Mısır'da bir arkadaşı varmış. Dalgıçmış. Ona yol parası verdi. Mısır'a gitti. Kızıldeniz'de yüzme, dalma öğrendi. Büyük paralar kazandı. Hatta işverene ortak oldu. Mısır'da üç yıl dalgıç hocalığı yaptı. Mısır'da tanıştığı Fransız Jean-Jacques Reynaud ile evlendi.

Daha sonra, bir Amerikan şirketi aynı işi Endonezya'da yapması için teklifte bulununca 18 - 19 yaşların arasında Amerika'ya Detroit'e gitti. Orada 8 ay çalıştı ve işin inceliklerini öğrendi. Endonezya vize vermediği için eşiyle birlikte Paris'e yerleşti.

Paris'de Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro ve Sinema bölümünde 6 yıl eğitim gördü. Çeşitli tiyatrolarda dört yıl boyunca zaman zaman oynadı.

1998 yılında Almanya'da yaşayan Türk yönetmen Yılmaz Arslan'in yazıp yönettiği “Yara” adlı filmde Nur Sürer, Halil Ergün, Füsun Demirel ile birlikte oynayarak ilk filmini yapmış oldu. Bu filmdeki Hülya rolü ile 18. İstanbul Film Festivali nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Özlem Düvencioğlu ile birlikte Başıbozuk Ltd. adlı bir yapım şirketi kurdu.

Yelda Reynaud 2007 – 2010 yılları arasında “Parmaklıklar Ardında” adlı dizide; Selda Alkor, Serra Yılmaz, Zeynep Eronat, Cengiz Bozkurt, Fikret Kuşkan, Tardu Flordun, Özlem Düvencioğlu, Özgül Kavruk, gibi birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.

Yelda Reynaud, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca konuşabilmektedir. Ayrıca orta derecede Mısır Arapçası, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

Yelda Reynaud, Mısır'da tanıştığı Fransız Jean-Jacques Reynaud ile evlidir.

Ödülleri :

2005 - 24. İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Anlat İstanbul)

2003 - 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Çamur)

1999 - 18. İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Yara)

1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu.

Tiyatro :

1998 - İki Kişilik Bir Oyun - Bülent Erkmen - DOT

1997 - Toi et Et tes Nauges

1996 - Jock

1996 - Before Breakfast

1994 - Tartuffe

1993 - Jean Bete

1992 - The Stolen Letter

Filmleri ve Dizileri :

2007 - Ölümle Dans (Catherine Pulliam) (Sinema Filmi)

2007 - Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Parmaklıklar Ardında (Aliye Yalçın) (TV Dizisi)

2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (Sedat'ın Eşi) (Sinema Filmi)

2005 - Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Met... (Sinema Filmi)

2005 - Sessiz Gece (Reyhan) (TV Dizisi)

2005 - Kanlı Düğün (TV Dizisi) (Süreyya'nın Kızı)

2004 - Hoşgeldin Hayat (Ayça) (Sinema Filmi)

2004 - Gece 11:45 (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 - Ateşle YaklaşmaKısa

2004 - Anlat İstanbul (Banu) (Sinema Filmi)

2003 - Kasabanın İncisi (İnci) (TV Dizisi)

2002 - Çamur (Ayşe) (Sinema Filmi)

2001 - Roberto Succo (Mylene) (Sinema Filmi)

2000 - Nefes Nefese (TV Filmi)

2000 - Girls Can't Swim (Solange) (Sinema Filmi)

1998 - Yara (Hülya) (Sinema Filmi)