Yeliz Akkaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELİZ AKKAYA KİMDİR?



Doğum tarihi : 06.Aralık.1981

Yeliz Akkaya kaç yaşında : 38

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Dizi Oyuncusu

Yeliz Akkaya doğum yeri : İstanbul

YELİZ AKKAYA BİYOGRAFİSİ



Yeliz Akkaya, 6 Aralık 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Melis adında bir ablası vardır. Göztepe Lisesi’ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunlar, kısa metraj filmler derken peşinden reklamlar geldi. Reklamlardan da diziye atladı.

Mankenlik yaptı, 3 veya 4 defileye çıktı. Cemil İpekçidefilesinde Cemil İpekçi’den işittiği azar yüzünden mankenliği bıraktı.

İlk oyunculuk tecrübesini 2002 yılında “Hızma” adlı dizide edindi.

Gaye Sökmen Ajans’a bağlı olarak çalışmaktadır. Yeliz Akkaya, daha önce birçok projede rol almasına rağmen 2006 yılında oynadığı Binbir Gece dizisindeki Melek rolüyle tanındı.

Yeliz Akkaya, 2012 yılında Emre Fakıoğlu ile evlendi.

2015 yılında “Kalbim Ege'de Kaldı” adlı dizide rol aldı. Kanal D’de oynayan, yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği, yönetmenliği Ömer Uğur ve Eray Koçak’ın yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Oya Unustası, Eren Hacısalihoğlu, Celile Toyon, Şerif Erol, Aslı Omağ, Şebnem Doğruer, Serhat Özcan, Süha Çağrıcı, Nehir Akkoç,Lemi Filozof, Neşem Akhan , Yeliz Akkaya, Selin İleri, Özge Sarıtaş, Leyla Göksün, Onur Özaydın, Ceylin Yüksek, Yağız Yeşiltepe, Atilla Karagöz, Deniz Yağcı, Yiğit Pembe, Yiğit Gültekin bulunmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Fatma Naz KÜRÜK) (TV Dizisi)

2015 - Geçmiş (Şule) (Sinema Filmi)

2013 - Vicdan (Elif) (TV Dizisi)

2013 - Meryem (Ayla) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Küçük Hanımefendi (Nüveyre) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Farklı Desenler (Efsun / Pınar) (TV Dizisi)

2010 - Karadağlar (Eleni) (TV Dizisi)

2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Serap) (TV Dizisi)

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor (Gülay) (TV Dizisi) 2010

2009 - Aşk Üçgeni (Selin) (TV Filmi)

2007 - O Kadın (Yeşim'in arkadaşı ) (Sinema Filmi)

2006 - 2008 - Binbir Gece (Melek Ataman) (TV Dizisi)

2004 - Yabancı Damat (Esra Akman) (TV Dizisi)

2004 - Azize (Azize) (TV Dizisi)

2003 - Melek (Melek - 2) (TV Dizisi)