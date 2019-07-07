Yeliz Eker Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELİZ EKER KİMDİR?



Doğum tarihi : 12.Aralık.1957

Yeliz Eker kaç yaşında : 62

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Şarkıcı

Yeliz Eker doğum yeri :

YELİZ EKER BİYOGRAFİSİ



Yeliz olarak tanınmıştır.

Yeliz Eker, 12 Aralık 1957 tarihinde doğmuştur.

1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde ikinci oldu. Sözlerini Çiğdem Talu, müziğini Selmi Andak’ın yaptığı “Hayalimdeki Adam” adlı şarkı ile ikinci olmuştur. Semiha Yankı“Seninle Bir Dakika” adlı şarkısıyla birinci olup Eurovision Şarkı Yarışmasına o katılmıştır.

Yeliz Eker, 1976 yılında “Bu Ne Dünya” adlı şarkısı ile gönülleri fethetti ve dönemin en çok satan plağı oldu.

1978'den 1987'ye kadar arabesk ve fantazi müzik dalında çalışmalar yapan ve sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.

Yeliz Eker, 1983 yılında Mersinli iş adamı Ufuk Deveci ile evlendi. 1988 yılında boşandı. Eski eşi Ufuk Deveci 1997'de öz ağabeyi tarafından İstanbul'da öldürüldü.

45’lik Plakları :

1974 - Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar (Diskotür)

1975 - Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben (Diskotür)

1975 - Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün (Diskotür)

1976 - Bu Ne Dünya / Yalan (Yankı)

1976 - Şeker Çocuk / İsterim Ki (Yankı)

1976 - Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp (Yankı)

1977 - Oldu Olacak / Gönlüm Seninle (Yankı)

1978 - Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir (Yankı)

1979 - Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla (Yankı)

LP ve Albümleri:

1980 - Dayanılmaz Bir Çile (Yankı)

1982 - Kristal Kadeh (Yankı)

1986 - İhtiyar Falcı (Bayar)

1988 - Seni Sevmek İbadet (Sedef)

1992 - Haklıydın / Yeni Baştan (Özer)

1994 - Seni Düşündüm (Aziz)

2007 - Haykırdım Sessizce (DMC)

2010 - Allah Kalbine Göre Versin (EMI)

2012 - En İyileriyle Yeliz (Ossi Müzik)

Filmleri :

2010 - Gecekondu (Tv Programı)