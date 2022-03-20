Yeliz isminin anlamı nedir, Yeliz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yeliz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yeliz ismi ne demek, Yeliz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yeliz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yeliz İsminin anlamı nedir? TDK Yeliz anlamı:

Yeliz isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında Güzel, havadar, aydınlık olarak bilinmektedir.

Yeliz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yeliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yeliz isminin kökeni:

Yeliz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 49.281 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yeliz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yeliz isminin rengi:

Menekşe

Yeliz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yeliz isminin Harf Analizi Nedir ?

Yeliz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Yeliz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yeliz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

E : 6

L : 15

İ : 12

Z : 29

= 90 – Yeliz İsminin Numeroloji Toplamı 90’dir.

Yeliz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yeliz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yeliz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 E: 5 L: 3 İ: 9 Z: 8 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Yeliz isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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