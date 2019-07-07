Yeliz Şar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELİZ ŞAR KİMDİR?



Doğum tarihi : 30.Mayıs.1978

Yeliz Şar kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Yeliz Şar doğum yeri : Almanya

YELİZ ŞAR BİYOGRAFİSİ



Yeliz Şar, 30 Mayıs 1978 Almanya’da doğmuştur. Tam adı Lara Yeliz Şar’dır. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Mezunudur.

2001 yılında Alişan ve Hande Kazanova'nın başrollerde oynadığı ''Aşkına Eşkıya'' dizisinde Lara rolü ile oyunculuğa adım attı. 2008 yılında oynadığı “Kollama” adlı dizi ile tanındı.

2012 yılında “Canlı Yayın” adlı tiyatro oyununda Volkan Severcan, Melda Gür ve Ayşen Gruda ile rol aldı.

2012 yılında, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in boşrollerinde olduğu “İşler Güçler” adlı dizide oynadı. 2013 yılında “Çakma Hayat” adlı sinema filminde oynadı.

2013 yılında Hakan Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun başrolde oynadığı “Cesur Hemşire” dizisinde Suzan rolünü oynadı.

Yeliz Şar, 2 Ağustos 2013 tarihinde oyuncu Tolga Güleç ile evlendi. 2014 yılında boşanma kararı aldılar, daha sonra anlaştıkları için boşanmaktan vazgeçtiler. Ancak buna rağmen 8 Aralık 2017 tarihinde tek celsede boşandılar.

2015 yılında vizyona girecek olan “Öğrenci İşleri” adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Tiyatro oyunları :

2012 - Canlı Yayın

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Öğrenci İşleri (Sinema Filmi)

2013-2014 - Cesur Hemşire

2013 - Çakma Hayat (Sinema Filmi)

2012 - İşler Güçler (TV Dizisi)

2011 - Sudan Sebepler (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Dürüye'nin Güğümleri (TV Dizisi)

2009 - Çocukluk Günleri (TV Dizisi)

2008 - Limon Ağacı (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Kollama (TV Dizisi)

2007 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

2006 - Yaprak Dökümü (TV Dizisi)

2006 - Sev Kardeşim (TV Dizisi)

2005 - Sensiz Olmuyor (TV Dizisi)

2004 - İyi Saatte Olsunlar (TV Dizisi)

2004 - Kalp Gözü (TV Dizisi)

2003 - Rabia (TV Dizisi)

2002 - Kardelen (TV Dizisi)

2001 - Aşkına Eşkıya (TV Dizisi)