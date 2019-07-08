Yeliz Tozan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YELİZ TOZAN KİMDİR?



Doğum tarihi : 13.Kasım.1977

Yeliz Tozan kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Yeliz Tozan doğum yeri : İstanbul

YELİZ TOZAN BİYOGRAFİSİ



Yeliz Tozan, 13 Kasım 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kız kardeşi Yeşim Tozan da oyuncudur. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalından 1998 yılında mezun oldu. 2 yıl klasik bale ve ritmik jimnastik eğitimi aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuk ve gençlik korosunda Yücel Elmas ve Renato Palumbo’dan 5 yıl solfej ve şan eğitimi aldı.

Yeliz Tozan, 1986 - 1994 yılları arasında İstanbul Devlet Opera Ve Balesinde tiyatro oyunculuğu da yapan Yeliz Tozan, "Neşeli Günler", "Nabucco", "Maskeli Balo", Uyuyan Güzel", "Palyaço", "Venedik Taciri", "Bir Opera Yapalım", "Paris Hayatı", Teneke Şövalyeler", "Karmakarışık" gibi çeşitli müzikal ve operalarda görev yaptı.

1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev almaya başladı. 2008 yılında ayrıldı. "Yaprak Dökümü" ve "Kiralık Konak" son oyunları arasındadır.

Yeliz Tozan, Afife Jale ödül töreni için hazırlanan kısa filmde Sabiha Gökçen''in hayatını canlandırdı.

"RENAULT", "Popcorn" ve "Rinso" reklamlarında oynadı.

Yeliz Tozan, 2002 yılında evlendi ve Yeliz Tozan Uysal oldu.

1993 yılında “Süper Baba” dizisinde Zeynep Aksu karakterini canlandırırken konservatuarı kazanınca diziyi bırakmak zorunda kalmış yerine Sevinç Erbulakdevam etmiştir. 1993-1997 yılları arasında senaryosunu Yavuz Turgul ve Sulhi Dölek'in yazdığı, yönetmenliğini Osman Sınav, Tunca Yönder, Orhan Oğuz ve Kartal Tibet'in yaptığı "Süper Baba" dizisinde başrolde olarak Şevket Altuğ,Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak, Jülide Kural, Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, İsmet Ay, Metin Çekmez, Nihat Nikerel, Musa Uzunlar, Bican Günalan, Suna Pekuysal, Ayşegül Ünsal, Kürşat Alnıaçık, Kenan Işık gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

1999 yılında Ferzan Özpetek'in yönettiği “Harem Suare” filminde Marie Gillain(Safiye), Alex Descas, Lucia Bosé, Valeria Golino, Serra Yılmaz, Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan, Cansel Elçin, Selda Özer, Başak Köklükaya ile beraber rol aldı.

2000 yılında yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı ve müziklerini Cahit Berkay’ın hazırladığı “Melekler Evi” filminde Talat Bulut, Hande Ataizi, Aytaç Arman, Arslan Kacar, Haldun Boysan, Yeliz Tozan, Macit Koper, Tarık Papuççuoğluberaber oynamıştır.

2008 yılında “Memur Muzaffer” dizisinde Ferdi Tayfur, Billur Yazgan, Sevil Üstekin, Aykut Oray ile beraber oynarken Ferdi Tayfur’un kızı Bahar Mutlu karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Yağmurlarda Yıkansam (Sinema Filmi)

2014 - Bana Adını Sor (Sinema Filmi)

2013 - Osmanlı Tokadı (TV Dizisi)

2008 - Memur Muzaffer (Bahar Mutlu) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (Naz) (TV Dizisi)

2002 - Yıldız Karayel (TV Dizisi)

2000 - Üzgünüm Leyla (Neslihan) (TV Dizisi)

2000 - Çilekli Pasta (Nihan) (Sinema Filmi)

2000 - Melekler Evi (Zeliha Taşçı) (Sinema Filmi)

1999 - Harem Suare (Durüşehvar) (Sinema Filmi)

1999 - Kurt Kapanı (TV Dizisi)

1998 - İki Arkadaş (Sevim) (TV Dizisi)

1998 - Mavi Düşler (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Yeliz) (TV Dizisi)

1993 - Süper Baba (Zeynep Aksu) (TV Dizisi)

1991 - Yarına Gülümsemek (Bahar) (TV Dizisi)

1990 - Güleryüz Ailesi (Selin) (TV Dizisi)

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları (Efser) (TV Dizisi)

1988 - Yusufçuk (Ayşe) (TV Dizisi)

1988 - Bir Tren Yolculuğu (TV Filmi)

1987 - Geyikler, Annem ve Almanya (Nigar) (Sinema Filmi)