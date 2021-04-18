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Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi, o anları paylaştı!

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Estetik operasyon için ameliyat masasına yatan Yeşilmen, o anları aktif olarak kullandığı Instagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi, o anları paylaştı!

Oyuncu Yeliz Yeşilmen estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Ameliyattan sonra Instagram üzerinden videolu paylaşım yapan Yeşilmen,  "İyiyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var."  dedi.

"HEM PARA VERİYORSUNUZ HEM ACI ÇEKİYORSUNUZ"

Ameliyat hakkında konuşan Yeşilmen takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir seveninden gelen "Ne gerek vardı?" sorusu üzerine Yeşilmen şu sözleri sarf etti: "Göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnanın çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz."

Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi o anları paylaştı

OJELİ TIRNAKLARIYLA NAMAZ KILMIŞTI

Her yaptığını sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen geçtiğimiz günlerde ojeli tırnaklarıyla namaz kılmış ve bu anları paylaşınca tepki çekmişti. Sosyal medya fenomeni "alpkilinc", "Yeliz Yeşilmen, İslam dinine göre necasetten taharet gereği ojeden dolayı abdest kabul olmuyor diyorlar ama yine de sen bilirsin" paylaşımı üzerine Yeşilçimen, "Dinime küfreden Müslüman olsa, yani siz söyleyince fark ettim bu bir ikincisi herkesin kalbini Allah bilir Allah yargılar kul değil. Keşke yapsa herkes kılsa da konuşsa" demişti.

Yeliz Yeşilmen estetik operasyon geçirdi o anları paylaştı

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