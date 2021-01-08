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Yeliz Yeşilmen'e bakıcı şoku: "Evim soyulmuş"

Ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu açıkladı.

Yeliz Yeşilmen'e bakıcı şoku: "Evim soyulmuş"

Geçtiğimiz aylarda eşiyle yaşadığı problemlerle gündem olan Yeliz Yeşilmen çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu söyledi.

Yeliz Yeşilmen'e bakıcı şoku: "Evim soyulmuş"

Yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen; “Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş.

"GÜVENDİM, ÇOCUKLARIMI EMANET ETTİM"

Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum’da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM’den ulaşsın” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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