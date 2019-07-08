Yeliz Yeşilmen'in jakuzi pozu
Bir otelin tanıtımını yapan Yeşilmen kızıyla kızıyla jakuzide verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Yeliz Yeşilmen arka arkaya paylaşımlarda bulundu
Bir dönemin gözde dizisi olan Çarli de rol alan Yeliz Yeşilmen iş insanıı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Gözlerden uzak olan Yeliz Yeşilmen yeni paylaşımı ile olay oldu
KIZIYLA JAKUZİDE POZ VERDİ
Hayranları ile sosyal medyada iletişim halinde olan ve kendini ailesine adayan Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Yeşilmen7 yaşındaki kızı ile birlikte gittikleri Fethiye tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilmen'in bu pozları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak bazı takipçilerinin eleştirilerinin hedefi olmaktan da kurtulamadı.
MAKYAJ YAPTIĞI İÇİN TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Yeliz Yeşilmen, daha önce de jakuzide poz verdiği kızına makyaj yaptığı için tepki çekmişti. Yeşilmen, kendisine gelen yorumların çok acımasızca olduğunu söyleyerek sitemde bulunmuştu.
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