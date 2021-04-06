Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yelken, çadır, tente ve benzeri mamulleri komple olarak veya bunların önemli işlerini elle veya makine ile yapan kişidir.

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Maaşları

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi gerektirmektedir.

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Ne İş Yapar?

Yelken, Çadır ve Tente İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen eşyanın proje ve şartnamelerini incelemek,

b) Malzemeyi seçerek kesilmek üzere sermek,

c) Malzemeyi makas, metal zımba veya kesme makinesi ile istenilen şekillere göre kesmek,

d) Malzeme parçalarını birbirine dikmek,

e) Bunlara halat ve halka gibi metal bağlantı parçaları tespit etmek,

f) Ölçü alabilir, proje ve şartnameler hazırlayabilir, tel ve halatları ekleyebilir, malzemeyi koruyucu maddelerle muamele edebilir, tente parçalarını çerçeveye geçirerek yerine takılmaya hazırlayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi mesleğinin meslek kodu 7533.16 olarak belirlenmiştir

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