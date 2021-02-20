Yem karma makinesine düşen genç canından oldu!

Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, slaj yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Küçükçobanlı Mahallesi’nde babasıyla kendilerine ait bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali Uğur, büyükbaş hayvanları beslemek amacıyla saman balyalarını yem karma makinesine attığı esnada dengesini yitirdi. Yem karma makinesindeki bıçaklara ayağını kaptıran Uğur, makinenin içine düştü. Olayın ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince,Uğur’un cansız bedeni makineden çıkarıldı.

Ali Uğur’un cenazesi otopsi yapılabilmesi adına Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor...