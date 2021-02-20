SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e konuşuyorYem karma makinesine düşen genç canından oldu!Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 işten çıkış nedir?12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldıLatif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı ne?Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geleceğinde eli kanlı katillere yer yok!"Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranıIrak’ta Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendi!SON DAKİKA! Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi!Aslan kükredi! Deplasmanda 3 puanı daha kaptı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yem karma makinesine düşen genç canından oldu!

Yem karma makinesine düşen genç canından oldu!

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki Ali Uğur, saman balyalarını attığı yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Yem karma makinesine düşen genç canından oldu!

Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U, slaj yem karma makinesine düşerek yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Küçükçobanlı Mahallesi’nde babasıyla kendilerine ait bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali Uğur, büyükbaş hayvanları beslemek amacıyla saman balyalarını yem karma makinesine attığı esnada dengesini yitirdi. Yem karma makinesindeki bıçaklara ayağını kaptıran Uğur, makinenin içine düştü. Olayın ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince,Uğur’un cansız bedeni makineden çıkarıldı.

Ali Uğur’un cenazesi otopsi yapılabilmesi adına Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT