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Yemekhane işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Yemekhane işçisi, günlük yapılacak işlerin program dahilinde gerçekleşmesine yardımcı olan, yemekhanenin temizliği ve yemek yapımında kullanılan kapların, kazanların vb. malzemelerin temizliğini yapan kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yemekhane işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Yemekhane işçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Günlük yapılacak işlerin program dahilinde gerçekleşmesine yardımcı olan, yemekhanenin temizliği ve yemek yapımında kullanılan kapların, kazanların vb. malzemelerin temizliğini yapan kişidir.

Yemekhane işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yemekhane işçisi Maaşları

Yemekhane işçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yemekhane işçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Yemekhane işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterlidir.

Yemekhane işçisi Ne İş Yapar?

Yemekhane işçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)      Yemek yapılan kapları, kazanları, kepçeleri, kaşık, çatal, bıçak ve makineleri yıkamak ve temizlemek,

b)      Çıkan çöp ve atıkları depolamak,

c)       İşini yaparken her zaman hijyen ilke ve  kurallarına özen göstermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yemekhane işçisi Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Yiyecek Hazırlama Yardımcılarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yiyecek Hazırlama Yardımcılarıdır.

Yemekhane işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yemekhane işçisi mesleğinin meslek kodu 9412.10 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Yemekhane işçisi maaşlarına ek sizlerde Yemekhane işçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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