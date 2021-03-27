Yemeksepeti hacklendi mi 27 Mart 2021? Yemeksepeti'nden hangi veriler çalındı?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşların yemek siparişi yaptığı Yemek Sepeti, Twitter hesabından Kamuoyuna Duyuru başlığıyla yayımladığı yazılı açıklama ile hacklendiğini duyurdu.

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ 27 MART 2021?

Yemek Sepeti'nden yapılan açıklamada 25 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan siber saldırıda güvenlik ihlali yaşandı. Siber korsanlar Yemeksepeti kullanıcılarının verilerinin bir kısmını ele geçirdi.

Öte yandan vatandaşlara atılan maillerle durum bilgilendirmesi yapıldı.

YEMEK SEPETİ'NDEN HANGİ VERİLER ÇALINDI?

Yemek sepetinden yapılan açıklama göre vatandaşların şu bilgileri çalındı:

Ad- soyad.

Doğum tarihi

Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları

Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri

Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri

Açık olarak görülmeyen, SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri.