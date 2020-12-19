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  3. Yemen'de feci olay! TNT patladı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de feci olay! TNT patladı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de patlayıcı madde (TNT)'yi cihazın içinden çıkarmaya çalışan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de feci olay! TNT patladı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen’in Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çıkarmaya çalışırken patlayıcının bir anda infilak etmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Patlama sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

"ÇEKİÇLE VURARAK TNT'Yİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU"

Görgü tanıkları olayı, “Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT’yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı” ifadeleri ile aktardı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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