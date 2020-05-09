Yemin dizisi final mi yaptı? Yemin dizisi yeni sezonda olacak mı?

Kanal 7'nin 2 sezondur devam eden dizisi, yeni sezonda olacak mı soruları merak konusu oldu. İşte dizi hakkındaki o açıklamalar

YEMİN DİZİSİ 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada “Özge Yağız’ın önümüzdeki sezon “YEMİN” dizisinde olmayacağı haberleri doğrudur. Bu ayrılık oyuncumuzun ne sözleşmesi, ne de senaryo gereği rolü bittiği için gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dizinin 3. sezonuyla ilgili ise “Önümüzdeki sezon, hikayemizi ilk günkü heyecanımızla anlatmaya devam edeceğiz. Anlayışınıza, sağduyunuza ve ilginize teşekkür ederiz. 3. sezonda görüşmek üzere” açıklaması yapıldı.