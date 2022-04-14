Yemin Kasem ne demek, TDK'ya göre Yemin Kasem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yemin kasem ne demek? Yemin kasem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yemin kasem kelimesi. Peki yemin kasem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yemin kasem nedir, yemin kasem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YEMİN KASEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yemin kasem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yemin kasem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yemin ederek



YEMİN KASEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hâlbuki seni haberdar etmeden gelmeyeceğine dair yemin kasem söz vermişti bana.

