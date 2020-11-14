Yıldız yorumlamada ise şans kişinin doğum haritasından yola çıkılarak yapılacak analizler ile belirsizlik alanından kurtarılmaya çalışılarak, doğum anında alınan gezegensel etkilerle kişinin hayatın hangi alanlarında şanslı ya da şanssız olduğu açıklanmaya çalışılır. Böylece astroloji, şansa dair çeşitli öngörülerde bulunarak insanların bu alanları daha doğru tahlil etmeleri üzerine çalışılan bir disiplindir.

Yengeç Burcu Neden Şanssız? Gerçekten Yengeç burcu şansız mı?

Yengeç burcuna mensup insanlar 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelirler. Dolayısıyla aylarında doğmanın kişiye getirdiği canlılık ve sevinci içlerinde barındırırlar. Yengeç burcu kadını da erkeği de tutkular dünyasında yaşar.

Hisleri ile hareket eden bu burç üyeleri duygusal konularda fazlaca düşünürler. Sevdiklerine olan düşkünlükleri ve zor vazgeçenlerden olmaları onların fedakar, anaç kişiliklerinin göstergelerindendir. Gel gelelim kimi mensupları genelde şansız olduklarından şikayet ederler ve bu şanssızlığın yengeç burcu olmanın doğal bir getirisi olduğunu düşünürler.

Halbuki şans yalnızca güneşinizin nerede bulunduğu ile ölçülebilecek bir değişkeni ifade etmez. Yorumlamada, ne konularda şanslı ya da şanssız olduğumuzu anlamak doğum haritasının tamamına bakılarak gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açılar ve evlerde bulunan gezegenlerin ne tür etkiler aldıklarının detaylı yorumlanması ile mümkündür. Yengeçlere has bir şanssızlıktan bahsetmek olanaksızdır.

Şans faktörü doğum haritasında nasıl belirlenir?

Şansın hangi alanlarda kişilerin yanında olduğunun doğum haritasında belirlenebilmesi için bir uzmana başvurmak ve detaylı analiz istemek gerekmektedir. Doğum haritası uzman gözler haricinde kolaylıkla yorumlanamayacak denli karmaşık ve komplikedir.

Bunun dışında transit haritalarının incelenmesi de faydalı olacaktır. Kimi gezegen açıları ya da retrolar kişiler üzerinde şanssızlığa sebep olacak gibi görünüyor olsa dahi haritanın tamamına bakıldığında bambaşka bir anlam içeriyor olabilir.

İnternetten ya da bizzat randevu alarak da astroloji uzmanları ile iletişime geçilebilir. Kendi haritasını yorumlamak isteyenler içinse yine internette birçok online seminerler bulunmakta olup katılımcılar bu eğitimlerin sonunda belli bir seviyede doğum haritası yorumlayabilmektedirler. Yıldız yorumlama ise şans ve diğer tüm konularda doğum haritası başat ve biricik ölçektir.