Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! 7'inci kattan düşerek öldü Adana'da şizofreni hastası olan Aziz Pala iddiaya göre , ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dediği yengesi Emine Pala'yla aralarında arbede yaşandı. Kadının eşinin eve gelmesiyle devam eden arbedede Aziz Pala, 7'nci kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Emine Pala, olayın intihar olduğunu iddia etti.

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aziz Pala, ağabeyi Ahmet Pala'nın evinde kalmaya başladı. YENGESİNE ''BENİM OLACAKSIN, YOKSA ÖLÜRSÜN'' DEDİ Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Aziz Pala'nın yengesi Emine Pala'nın yanına giderek "Benim olacaksın, yoksa ölürsün" dediği ileri sürüldü. YAŞANAN ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ Aziz Pala'nın üzerine geldiğini belirten Emine Pala mutfaktan eline bıçak aldığını ve kayınbiraderi ile arasında arbede yaşandığını ileri sürdü. Kadının eşinin eve gelmesiyle devam eden arbedede Aziz Pala, 7'nci kattaki evin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aziz Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberiyle Ahmet Pala, uzun süre gözyaşı döktü. Pala'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emine Pala ise gözaltına alındı. YENGENİN BOYNUNDA KESİLER GÖRÜLDÜ Sağlık kontrolünde boynunda kesiler olduğu görülen Emine Pala'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, kayınbiraderinin intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor. adana