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Yeni ABD yönetiminin CIA direktörü Willam Burns oldu

Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Joe Biden, yeni ABD yönetiminin CIA direktörünü belirledi. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklmaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

Yeni ABD yönetiminin CIA direktörü Willam Burns oldu

Son dakika haberi... Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Joe Biden, Oval Ofisi devralmaya hazırlanıyor.
Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklmaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başlamıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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