Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan tepki çeken alkol yorumu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar!!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vaka ve vefat sayılarında kaydedilen ani yükselişin önüne geçebilme amacıyla, ülke genelinde 17 günlük tam kapanma ilan edildi. Bugün sona eren ve Ramazan ayının son 2 haftası ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan tam kapanma boyunca, market, bakkal ve tekel bayilerde alkol satışı kısıtlandı. Bazı isimler tarafından eleştirilen bu kararın ardından, tam kapanmanın sona ermesiyle alkol satışına bugün tekrar başlandı.

"BUGÜN ARTIK RAKI SERBEST"

Konuya ilişkin 'Bugün 17 Mayıs, haydi sarhoşlar koşun!' başlıklı bir yazı yayımlayan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, yazısında alkol yasağını eleştirenleri hedef aldı. Yeni Akit gazetesinin bugünkü sürmanşetinde, "Kademeli normalleşme başladı" ifadelerinin yer adlığını, ancak kendisine kalsa, "Bugün artık rakı serbest" manşetiyle gazeteyi yayımlayacağını ifade etti.

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

"SARHOŞ KAFALILAR"

17 günlük tam kapanmanın bugün itibariyle kapanmasıyla tekel bayilerinin yeninden açıldığını belirten Karahasanoğlu, uygulanan yasak kararı üzerinden iktidarı eleştirenler için "Sarhoş kafalılar" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİKLERİ KADAR ZIKKIMLANACAKLAR"

"17 günde binlerce haber üreterek, siyasi iktidarı, “Fırsattan istifade, alkolü yasakladılar.. Bu bir deneme idi. Şimdi devamı gelecek” diyerek suçlayan sarhoş kafalar, şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup, istedikleri kadar zıkkımlanacaklar." şeklinde ifadeler kullanan Karahasanoğlu'nun bu ifadeleri, eleştirilerin odağı oldu.